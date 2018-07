„Tibetköpfe“ geröngt, um Enstehung zu klären

Köpfe von Figuren der Tibetschau im Haus der Natur werden in der Christian-Doppler-Klinik untersucht. Es geht darum zu klären, woraus sie bestehen. Die Tibetausstellung ist nicht unumstritten, weil sie aus der NS-Zeit stammt.

Die Tibetschau mit den fünf bekannten Dioramen im Haus der Natur wird generalsaniert. Während die Gemälde von einem Bühnenmaler überarbeitet werden, wird jede einzelne Figur aus den Dioramen bis ins Detail restauriert. „Nachdem die Tibetschau einen historischen Kontext mit der NS-Zeit hat und so auch in die Diskussion gekommen ist, wollen wir diese Geschichte wirklich detailliert erzählen,“ erklärte Museumsdirektor Norbert Winding.

ORF

Köpfe von lebenden Personen abgeformt?

In die Kritik geraten waren vor allem die großen Figuren. Es gibt nämlich Vermutungen, dass die Köpfe auf Abformungen von lebenden Personen basieren. Sie sollen bei einer Tibetexpedition 1938 durch den umstrittenen Anthropologen Bruno Beger zustande gekommen sein. „Es wird deswegen kritisch gesehen, weil Bruno Beger nach der Rückkehr aus Tibet in abscheuliche Verbrechen verwickelt war. Er hat über 100 KZ-Häftlinge ausgewählt, von denen 86 ermordet und für eine Skelettsammlung vorbereitet werden sollten“, sagte Robert Lindner von der Wissenschaftsabteilung des Hauses der Natur.

ORF

ORF

Figuren wurde aus Aufnahmen modelliert

Eine Untersuchung in der Neuroradiologie brachte Klarheit und einen Hinweis auf die Herstellungsmethoden der Figuren. Die Röntgenaufnahmen legten nahe, dass es nicht die umstrittenen Abformungen sind, sondern dass die Köpfe aus Porträtaufnahmen modelliert wurden. Für mehr Details wurden die Köpfe auch noch durch den Computertomographen geschoben. „Man sieht auch, dass der Schädel nicht hohl ist, sondern dass da Stoff - oder Papierteile drinnen sind, die ihn gehalten haben“, so Mark McCoy, Leiter der Radiologie an der Christian-Doppler-Klinik.

Tibet-Figuren beim Röntgen Acht Köpfe von Figuren aus der umstrittenen Tibetschau im Haus der Natur sind geröngt worden.

Zur Sicherheit sollen die CT-Aufnahmen noch genauer ausgewertet werden. Mit einem Endergebnis wird in den kommenden Tagen gerechnet.