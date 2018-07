Starkes Reisewochenende erwartet

Für das kommende Wochenende rechnen Polizei und ÖAMTC mit starkem Reiseverkehr. Grund dafür ist der Ferienbeginn im einwohnerreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen der Schweiz und der Niederlande.

18 Millionen Einwohner zählt Nordrhein-Westfalen. Viele Urlauber aus dieser Region werden über die Tauernautobahn Richtung Süden fahren. Polizei und ÖAMTC rechnen deshalb ab Freitagnachmittag wieder mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus.

Neuralgische Stelle wird wieder die Mautstelle in St. Michael werden, sagte die Pressesprecherin des Autofahrerklubs ÖAMTC, Aloisia Gurtner. „Früher konnte man sicher sein, dass es an Reisewochenenden im Sommer an Samstagen Stau gibt.“

„Autofahrer sind flexibler geworden“

In den vergangenen Jahren habe sich das Verkehrsaufkommen aber etwas entzerrt. „Die Autofahrer sind offenbar flexibler geworden. Man reist jetzt auch schon am Freitag an oder erst am Sonntag. Das bedeutet aber, dass man über das gesamte Wochenende mit sehr starkem Reiseverkehr rechnen muss. Es gibt aber nicht mehr diese extremen Spitzen am Samstagvormittag wie früher.“

ORF / Christina Sonntag

Auch bei der Rückreise rechnet der ÖAMTC wegen der Grenzkontrollen mit Staus und längeren Wartezeiten am Walserberg. Für zusätzliche Staus könnte eine Baustelle der ASFINAG auf der Westautobahn (A1) in der Stadt Salzburg sorgen. Dort sind in Fahrtrichtung München von Freitagnachmittag bis Sonntag 14 Uhr jeweils zwei Fahrspuren im Bereich der Salzachbrücke zwischen Messezentrum und Salzburg Nord gesperrt.

