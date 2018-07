Campus Gnigl: Alte Volksschule wird abgerissen

Das Projekt Bildungscampus Gnigl geht in die Zielgerade: Am Freitag ist mit dem Abriss des alten Volkschulgebäudes begonnen worden. Schulbetrieb war in den vergangenen Wochen dort keiner mehr möglich.

In einem Klassenzimmer hatte sich Putz von der Decke gelöst. Die rund 300 Schüler mussten bis zum Ferienbeginn in anderen Schulen im Stadtgebiet unterrichtet werden. Zum Schulbeginn im Herbst sollen sie wieder ihr eigenes Gebäude haben. Auf drei Geschoßen werden künftig bis zu 340 Volkschul- und bis zu 100 Kindergartenkinder untergebracht sein.

ORF

„Zeitplan ist eng, aber er hält“

Der Zeitplan für den Bau sei eng, aber er hält, hieß es vom ressortzuständigen Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Das alte Schulgebäude aus dem Jahr 1927 wird bis Anfang August abgerissen sein. Die Schule wird mit September bezugsfertig und die Turnhalle wird Ende des Jahres benützbar sein.

Bis dahin turnen die Kinder in der Zirkusschule oder bei der ASKÖ. Nicht ganz eingehalten werden kann der Kostenplan - die veranschlagten 28 Millionen Euro werden knapp nicht reichen. Strengere Brandschutzauflagen erfordern extra angefertigte Möbel. Das koste rund eine halbe Million Euro zusätzlich, sagte Vizebürgermeister Auinger.

ORF

Neue Schule - neue Medien

„Wir haben sehr viele Tischlerarbeiten mit Holz. Und da sind von der Behörde noch einmal Vorschriften gekommen, die die 500.000 Euro zusätzlich erfordern. Aber bei einer Investitionssumme von 28 Millionen Euro ist das - so denke ich - noch ein ganz gutes Ergebnis, vor allem, wenn man weiß, wie die Baupreise in die Höhe schießen.“

Außerdem sollen in der neuen Schule auch neue Medien eingesetzt werden. „Es kommt ein Schienentafelsystem. Es kommt eine mobile Touchscreen Tafel damit auch die Schule 4.0 in die Volkschulen einzieht. Dann kann der Unterricht wirklich nach Bedarf gestaltet werden“, so Schulamt-Leiterin Jutta Kodat.

Verkehrslage rund um Campus bleibt angespannt

Auch wenn es mit dem Schulbau in die Zielgerade geht, wird sich die Verkehrslage rund um den Bildungscampus Gnigl noch nicht entspannen. Der Wohnungsbau in der Obergnigl wird noch bis Herbst 2019 dauern und auch die Eichbrücke wird noch bis September gesperrt sein - mehr dazu in: Eichstraßenbrücke wird zur Nachtbaustelle (salzburg.ORF.at; 16.6.2018).

