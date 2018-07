SP-Gemeinderat wechselt in ÖVP-Klub

Knalleffekt in der Salzburger Stadtpolitik: Osman Günes, Gemeinderat der SPÖ, wechselt in den ÖVP-Klub. Eine Arbeit im Sinne seiner Wähler sei in der SPÖ nicht mehr möglich gewesen, begründet Günes seinen Wechsel.

Der ÖVP-Klub in der Stadt Salzburg erhält Verstärkung: Gemeinderat Osman Günes wechselt ab sofort in den ÖVP-Klub. Als einziger Gemeinderat, der bei der Wahl 2014 über Vorzugsstimmen per Direktmandat einen Auftrag vom Wähler erhalten habe, fühle er sich besonders verpflichtet, „etwas für die Salzburgerinnen und Salzburger weiterzubringen“.

SPÖ Salzburg

Das sei in den vergangenen Jahren innerhalb der SPÖ einfach nicht mehr möglich gewesen, begründet Günes seinen Schritt. Ausschlaggebend für seinen Wechsel in den ÖVP-Klub sei letztlich der destruktive SPÖ-Dauerwahlkampf der vergangenen Monate gewesen, ergänzt Günes. Er habe sich nicht länger an der Kampagne der SPÖ gegen Bgm. Preuner wegen der verschenkten Alt-Fahrzeuge an arme Gemeinden beteiligen wollen.

„Vorwurf um Alt-Fahrzeugen ließ Fass überlaufen“

„Das hat für mich das Fass zum Überlaufen gebracht. Die bisherigen Gespräche mit dem Bürgermeister und Klubobmann Fuchs haben mir gezeigt, dass es hier eine wirklich gute Basis für eine Zusammenarbeit gibt“, wird Günes in einer Aussendung des ÖVP-Klubs zitiert.

Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Günes, ergänzt ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs in der Aussendung. Es gehe darum, gemeinsam zu besseren Lösungen im Sinne der Salzburger Bevölkerung zu kommen. Für wichtige und richtige Projekte wolle man breite Mehrheiten im Gemeinderat schmieden, betont Fuchs.

