Prozess wegen Tierquälerei

Wegen des Vorwurfs der Tierquälerei muss sich am Freitag in Salzburg eine 26-jährige Frau vor Gericht verantworten: Sie soll in ihrer Wohnung in Salzburg-Lehen einen Hund ohne Futter und Wasser zurückgelassen haben. Der Hund verendete.

Das tote Tier habe die Frau dann in der Dusche gelagert, heißt es in der Anklage. Auch ein zweiter toter Hund wurde in der stark vermüllten Wohnung der Frau gefunden. Dieser dürfte allerdings ohne Fremdverschulden verendet sein. Der Ex-Freund hat die Tiere entdeckt als er etwas aus der Wohnung holen wollte. Die Angeklagte ist derzeit in psychiatrischer Behandlung.

