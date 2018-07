Mindestsicherung: Zahl der Bezieher stabil

Erstmals seit längerem steigt im Bundesland Salzburg die Zahl der Mindestsicherungsbezieher nicht mehr. Das zeigt der Sozialbericht des Landes. Derzeit beziehen knapp 9.000 Personen Mindestsicherung, 4.500 von ihnen sind Österreicher.

Nach der Flüchtlingsbewegung war befürchtet worden, dass die Kosten für die Mindestsicherung massiv steigen. Diese Prognose sei jedoch nicht eingetroffen, sagt der Leiter der Sozialabteilung des Landes, Andreas Aichhorn.

„Vielmehr haben uns die gute Konjunktur geholfen, aber auch unsere Projekte mit dem Ziel, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder sie gar nicht erst in die Situation kommen zu lassen, dass sie von der Grundversorgung in die bedarfsorientierte Mindestsicherung wechseln.“

Bezieher im Schnitt sieben Monate unterstützt

Im Schnitt wurden Bezieher von Mindestsicherung rund sieben Monate lang unterstützt. Die Mindestsicherung ist die niedrigste Unterstützungsform im österreichischen Sozialsystem.

Auch die Zahlen in der Grundversorgung gehen deutlich zurück. Unter Grundversorgung versteht man die vorübergehende Existenzsicherung für schutzbedürftige Asylwerber. Der Großteil der Bezieher von Grundversorgung sind Männer.

