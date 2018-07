Zehn Verletzte bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in der Stadt Salzburg sind in der Nacht auf Freitag zehn Menschen verletzt worden. Das Feuer in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Lehen dürfte gegen 21.30 Uhr ausgebrochen sein.

Ein Passant meldete Rauch und Flammen aus dem vierten Stock des Hauses. Kurz vor 22 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr nach Salzburg Lehen gerufen. Zu diesem Zeitpunkt loderten die Flammen bereits aus einem Fenster im vierten Stock des Mehrparteienhauses, schildert Werner Kloiber, stellvertretender Branddirektor der Berufsfeuerwehr Salzburg.

„Beim Eintreffen unserer ersten Kräfte war die Brandentwicklung im vierten Obergeschoß schon sehr stark. Die Flammen loderten bereits zum fünften Stock hinauf. Den Brand selbst konnten wir zwar innerhalb von zehn bis 15 Minuten löschen. Das Problem war aber die Rauchentwicklung in Verbindung mit der Größe des Gebäudes und entsprechend vielen Bewohnern“, sagt Kloiber.

Zehn Personen erlitten Rauchgasvergiftung

Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr waren mit insgesamt 41 Mann und zehn Löschfahrzeugen im EInsatz. Eine Stunde lang wurde das Haus nach bewusstlosen Bewohnern durchsucht. Dichter Rauch erschwerte die Arbeit der Einsatzkräfte.

Die meisten Bewohner blieben unverletzt und konnten aus eigener Kraft den Flammen entkommen. Zehn Personen erlitten allerdings eine Rauchgasvergiftung und mussten teils durch die Fenster nach draußen gebracht werden.

Brandursache noch nicht geklärt

Das Rote Kreuz transportierte die Betroffenen umgehend in die interne Notaufnahme der Landeskliniken. Nach einer ersten Begutachtung kann Brandermittler Walter Kittl noch keine Ursache für den Brand nennen.

„Möglich ist, dass jemand fahrlässig eine Brandquelle versursacht hat, zum Beispiel durch eine Zigarette. Derzeit kann man aber selbst eine Brandstiftung noch nicht sicher ausschließen. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen“, betont Kittl. Erst wenn der Brandschutt durch die Feuerwehr beseitigt ist, können weitere Ermittlungen durchgeführt werden.

