Zweifacher Olympiamedaillen-Gewinner pleite

Der ehemalige Skilangläufer Michail Botwinow ist mit seiner Sporthandelsfirma in den Konkurs gerutscht. Am Donnerstag wurde in Salzburg das Konkursverfahren über das Unternehmen des russischstämmigen Spitzensportlers eröffnet.

Das Unternehmen, das sich vor allem auf den Bereich Langlauf spezialisiert hat, hat laut Kreditschutzverbänden Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 250.000 Euro angehäuft. Die Sportartikel Handelsfirma steht mehrheitlich im Besitz des zweifachen Olympiamedaillen-Gewinner Michail Botwinow.

2006 nur knapp Olympia-Gold verpasst

Der heute 50-jährige Sportler gewann 2002 für Österreich bei den Olympischen Winterspielen von Salt Lake City die Silbermedaille über 30 Kilometer Skating und bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin über 50 Kilometer Bronze. Dabei verpasste er die Goldmedaille nur um 0,9 und die Silbermedaille nur um 0,1 Sekunden.