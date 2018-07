Gedenktafel für Wasserspringer Stajkovic enthüllt

Zur Erinnerung an den Salzburger Weltklasse-Wasserspringer Niki Stajkovic wurde am Donnerstag am Zehnmeter-Turm im Freibad Leopoldskron eine Gedenktafel enthüllt. Stajkovic starb 2017 überaschend bei einem Badeunfall in Salzburg Rif.

„In Gedenken an Niki Stajkovic - der uns allen mit seiner positiven Einstellung und Leidenschaft zu leben - immer als inspirierender Mensch in Erinnerung bleibt", so lautet die Inschrift der am Donnerstag enthüllten Gedenktafel. Der Ort für die Erinnerungstafel - das Salzburger Freibad Leopoldskron - ist gut gewählt, schließlich hat der Ausnahmesportler hier in seiner Kindheit und Jugend trainiert.

ORF/Edina Gaisecker

Mit 13 Jahren erstmals bei Olympischen Spielen

Der in Salzburg geborene Wasserspringer vertrat Österreich fünfmal bei den Olympischen Spielen. Erstmals 1972 in München, wo der damals erst 13-Jährige den beachtlichen 18. Platz von Zehnmeter-Turm belegte. Seine beste Platzierung war Rang acht im Jahr 1980 in Moskau. Zudem feierte er viele nationale und internationale Erfolge: Er war zweimal Junioren-Europameister, gewann insgesamt zwölf österreichische Meisterschaften und holte 1981 EM-Bronze vom Dreimeter-Brett.

ORF

2017 beim Training tödlich verunglückt

Im Februar 2017 starb Niki Stajkovic überraschend bei einem Badeunfall im Sportzentrum Rif - mehr dazu in: Ex-Wasserspringer Stajkovic starb bei Training (salzburg.ORF.at; 17.2.2017)

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) würdigte den großen Sportler bei der Enthüllung der Gedenktafel: „Ich kannte Niki noch als Kind vom Paracelsusbad, er sprang, ich schwamm – sein Talent war schon damals unverkennbar“, sagte Preuner bei der Enthüllung.