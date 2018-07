Brandauer ersetzt Ganz in der „Zauberflöte“

Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz muss seinen Einsatz in der „Zauberflöte“ bei den heurigen Salzburger Festspielen aus gesundheitlichen Gründen absagen. Klaus Maria Brandauer wird die Erzählerrolle übernehmen.

Eigentlich hätte der 77-jährige Schweizer bei der Premiere am 27. Juli die Erzählerrolle des Großvaters übernehmen sollen. Der Starschauspieler „muss sich aber auf ärztlichen Rat hin sofort in Behandlung begeben“, hieß es am Donnerstag vonseiten der Festspiele. Dazu Ganz wörtlich: „Ich bedaure sehr, krankheitshalber aus der Produktion ‚Zauberflöte‘ gehen zu müssen und bin dem Kollegen Klaus Maria Brandauer sehr dankbar, dass dieser so kurzfristig einspringt.“

Ruth Walz

Einstiger „Jedermann“ nun in der „Zauberflöte“

Mit Klaus Maria Brandauer kehrt ein erfahrener Festspieler auf die Festspielbühne zurück. Er debütierte 1970 in Salzburg, war von 1983 bis 1989 der Jedermann und triumphierte 2010 in der Titelrolle von Ödipus auf Kolonos.