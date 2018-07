Kroatien im WM-Finale: Fans feierten friedlich

Nach dem Sieg Kroatiens bei der Fußball-WM Mittwochabend sind befürchtete Ausschreitungen der kroatischen Fans ausgeblieben. Zuvor war eines der größten Public Viewings in der Stadt abgesagt worden.

Mit Autokorsos und Hupkonzerten durch die Salzburger Innenstadt feierten die kroatischen Fans den Sieg ihrer Mannschaft über England in der Verlängerung mit 2:1. Der Rudolfskai war kurzzeitig blockiert. Es wurde friedlich gefeiert - teilweise bis spät in die Nacht.

Das Public Viewing in Salzburgs größtem Bierlokal war zuvor abgesagt worden. Dazu hatten szenekundige Polizeibeamte geraten - mehr dazu in: Augustiner Bräustübl sagte Public Viewing ab (salzburg.ORF.at; 11.7.2018)

Kroatische Fans, die beim Public Viewing in der Stadt Salzburg dabei waren, sind sprachlos über den Sieg ihrer Mannschaft gewesen: „Ich weiß nicht was ich sagen soll, unglaublich ist das einfach. Das passiert nur einmal im Leben - und wir wollen unsere Leute in Kroatien noch glücklicher machen“, so ein Fan. Das Finalspiel der Fußball WM 2018 Frankreich gegen Kroatien findet am Sonntag um 17.00 Uhr statt.