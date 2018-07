Mehr als 100 Autoeinbrüche: Burschen vor Gericht

Wegen mehr als 100 Autoeinbrüchen stehen am Donnerstag vier junge Männer vor Gericht: Die drei Salzburger und ein Serbe sollen vorwiegend in der Stadt Salzburg aktiv gewesen sein. Der Jüngste der Angeklagten ist erst 16 Jahre alt.

Die jungen Männer gingen laut Staatsanwaltschaft in unterschiedlicher Besetzung immer gleich vor: Sie schlugen eine Seitenscheibe eines Autos ein und griffen sich alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Vom Kleingeld, über Zigarettenschachteln bis zum Tablet. Zwischen Oktober 2017 und heuer im März sollen sie es 106 Mal so ausgeübt haben.

Angeklagte zwischen 16 und 29 Jahre alt

Aber nicht nur Autos - auch Kellerabteile, ein Imbissstand und ein Container mit Feuerwerk waren Ziele der jungen Männern im Alter zwischen 16 und 29 Jahren. Drei der Burschen sind offenbar Wiederholungstäter: Bis auf einen Lehrling sind alle Angeklagten einschlägig vorbestraft. Der Hauptangeklagte - ein 24-jähriger Salzburger - verbüßt momentan auch eine Gefängnisstrafe.

Mehr als 20 Opfer beim Prozess

Zu dem Prozess wurden 141 Opfer und Privatbeteiligte geladen, wie Richterin Bettina Maxones-Kurkowski erklärte. Im Gerichtssaal fanden sich heute rund zwei Dutzend Opfer ein. Ein Betroffener schilderte, es sei aus seinem Wagen eine Tasche mit 600 Euro Wechselgeld und ein Tablet-PC gestohlen worden. Besonders schmerzhaft sei, dass auch die Speicherkarte aus dem Tablet weg sei, „wo die Bilder meiner Tochter darauf sind, die krieg ich nie wieder“. Den Schaden am Auto bezifferte er mit 880 Euro, der Gesamtschaden betrage 1.760 Euro.

Bei einer Verurteilung wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls drohen den Männern zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft - dem Jugendlichen drohen bis zu zweieinhalb Jahre Gefängnis.