Kostenlose Erste-Hilfe-Kurse für Wanderer

Wandern liegt bei Touristen nach wie vor voll im Trend - damit steigt aber auch die Zahl der Unfälle. Das Rote Kreuz reagiert darauf und bietet heuer erstmals kostenlose Erste-Hilfe-Kurse am Berg an.

Die möglichen Gefahren beim Wandern unterschätzen viele Berggeher. Dietmar Reckschward aus Deutschland sagte beispielsweise, dass er sich zwar schon gewisse Gedanken gemacht habe, aber „ein Handy haben wir dabei, damit wir jemanden anrufen können. Für uns haben wir nur festes Schuhwerk und dementsprechende Kleidung angezogen.“

Wanderer unterschätzen Anstrengung

In den letzten Jahren machten die Rettungskräfte zwei Gruppen aus, bei denen die Unfälle zunehmen. „Erstens fahren immer mehr Menschen über 50 auf den Berg und meistens vergisst man, dass man konditionell nicht so gut beinander ist. Man fährt mit der Gondel hoch, geht herum und unterschätzt das.“ Die zweite Gruppe seien Familien mit Kindern - „und Kinder sind oft sehr schwer zu hüten und dann verletzen sie sich“, sagte Ausbildungsleiter Simon Röck.

Erste-Hilfe-Kurse an drei Terminen im Gasteinertal

Deswegen bietet das Rote Kreuz Salzburg am 22.Juli, am 15. August und am 1.September an drei Stationen einen Erste-Hilfe-Crashkurs direkt am Berg an. „Wir möchten mit diesen kurzen 35-minütigen Einheiten der Bevölkerung zeigen, dass man in kurzer Zeit sehr viel lernen kann und möchten auch das Interesse wecken, dass sie einen weiteren Erste-Hilfe-Kurs besuchen“, so Stefan Griessner, Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes in Bad Gastein (Pongau).

An der Stubnerkogel Bergstation wird es um Basismaßnahmen gehen, an der Angertal Talstation um die Versorgung von Knochenbrüchen und an der Kasereben Bergstation um Wiederbelebung. „Wenn wir das richtig vermitteln können ist der Wanderer geschützt und unsere Einsatzkräfte bekommen Patienten, die sie ordentlich versorgen können“, sagte Röck.

Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden

Als Mitgift gibt es für die Wanderer ein Erste-Hilfe-Paket mit den notwendigsten Utensilien zur Erstversorgung. Die Kurse finden in Kooperation mit den Gasteiner Bergbahnen und den Tourismusverbänden Bad Gastein und Bad Hofgastein statt. Das sei eine Kombination, die zum einen touristisch gut zu vermarkten sei und auch für den Einzelnen einen Mehrwert bringe, meinte Franz Naturner, Geschäftsführer des Gasteinertal Tourismus.

Mehr wissen über Erste Hilfe soll auch den Bergrettern das Leben erleichtern, denn die Einsatzzahlen steigen jährlich, zuletzt wieder um rund 15 Prozent - mehr dazu in: - Bergrettung meldet Einsatzrekord (salzburg.ORF.at; 8.4.2018)