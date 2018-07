Pinzgauer Lokalbahn mit Pkw kollidiert

Im Pinzgau ist ein Pkw mit einer Zugsgarnitur der Pinzgauer Lokalbahn zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich im Ortsgebiet von Zell am See. Die Insassen der Bahn sowie die Pkw-Lenkerin blieben unverletzt.

Die 27-jährige Pkw-Lenkerin hatte am Dienstagabend versucht die Trasse der Pinzgauer Lokalbahn im Bereich der Eisenbahnkreuzung Wiesengütlweg in Zell am See zu überqueren. Dabei ist sie mit dem Triebwagen eines langsam fahrenden Zuges zusammengestoßen. Zu dem Zeitpunkt haben sich in der Garnitur fünf Passagiere, ein Schaffner und der Lokführer befunden.

FF Zell am See

Sachschaden an Gleisen und Pkw

Alle Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt, ebenso die Autofahrerin. An der Zugsgarnitur, am PKW sowie an den Gleisen ist allerdings erheblicher Sachschaden entstanden. Rotes Kreuz, Polizei sowie das Notfallmanagement der Salzburger Lokalbahn (SLB) waren bei Eintreffen der Feuerwehr bereits vor Ort.

FF Zell am See

Keine Verzögerungen im Schienenverkehr

Durch die Kräfte der Feuerwehr Zell am See wurde das Fahrzeug zuerst vom Triebwagen weg gezogen bevor es anschließend mittels Kran vom Gleiskörper gehoben werden konnte. Nach Aufräumen der Unfallstelle und Unterstützung des Abschleppunternehmens konnte der Einsatz abgeschlossen werden, der Schienenverkehr läuft inzwischen ungehindert weiter.