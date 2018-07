Feuerwehrfahrzeuge: Kontrollamtschef angezeigt

In der Causa um mehrere von der Stadt Salzburg verschenkte Feuerwehrfahrzeuge ist jetzt auch Kontrollamtschef Max Tischler angezeigt worden. Ihm wird Amtsmissbrauch bei der Berechnung des Werts der Fahrzeuge vorgeworfen.

Neben Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), der heute zu dem Vorwurf einvernommen wurde, wurde nun auch gegen den Direktor des Kontrollamtes Max Tischler eine anonyme Anzeige eingebracht. Dieser hatte in einem Prüfbericht bestätigt, dass die Stadt beim Verschenken der ausgedienten Fahrzeuge korrekt vorgegangen sei.

Gemeinderat vorsätzlich geschädigt?

Tischler - so heißt es in der Anzeige - „habe seinen Prüfauftrag nicht erfüllt, und gegen jede wirtschaftliche Vernunft und den ausdrücklichen Prüfauftrag nicht den Marktwert, sondern scheinbar nur den Schrottwert angegeben.“ Sein Beweggrund dazu könne nur sein, so der weitere Vorwurf, „dass auf diese Art interne Schwellenwertvorgaben weder durch die einzelnen Geschenke noch deren Summe erreicht werden.“

Durch sein Vorgehen habe Tischler den Gemeinderat vorsätzlich geschädigt, heißt es in der Anzeige, die von der Zitat: „aufrechten Beamtenschaft - deren letzter Rest“, unterzeichnet wurde.

Ausgediente Fahrzeuge verschenkt

Bei den Vorwürfen gegen Preuner und Tischler geht es um sieben ausgemusterte Müllfahrzeuge, zwei Feuerwehrautos, für die man kein Pickerl mehr bekommen hätte, und einen Rasentraktor: das alles hat die Stadt Salzburg in den vergangenen acht Jahren an Gemeinden in Bosnien, Griechenland oder Kroatien verschenkt. Dort wurden die Fahrzeuge noch zugelassen - mehr dazu in: Fahrzeuge verschenkt: Preuner wird befragt (salzburg.ORF.at; 10.7.2018)