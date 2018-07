23-jähriger Motorradfahrer in Bach gestürzt

Am Montagabend ist ein Flachgauer Motorradlenker mit seinem Motorrad gestürzt und in das Bachbett der Dientner Ache gestürzt. Der Mann konnte selbst über die Böschung zurück auf die Straße klettern und wurde notärztlich versorgt.

Der Unfall ereignete sich im Gemeindegebiet von Dienten (Pinzgau). Der 23-Jährige war auf der Dientner Landesstraße (L 226) unterwegs in Richtung Lend (Pinzgau). Dabei kam er in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte mit dem Motorrad in die neben der Straße verlaufende Dientener Ache.

Verletzter konnte sich selbst aus dem Bach retten

Mit Verletzungen unbestimmten Grades schaffte es der Verunglückte die Böschung wieder hochzuklettern. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert.

Der Unfalllenker hatte beim Unfall einen Helm getragen, ein Alkotest verlief negativ. Das Motorrad wurde von der Feuerwehr Dienten aus dem Bachbett geborgen.

Link: