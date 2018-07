Asylstreit: Lehrling vor Abschiebung

Am Montag soll sich der pakistanische Flüchtling Wajid Ali nach Wien-Schwechat begeben. Die Flüchtlingsunterkunft dort gilt als letzte Station vor der Abschiebung. Derzeit befindet sich der Lehrling im Kloster St. Peter. Die Kirche setzt sich weiter für seinen Verbleib in Österreich ein.

Um gegen die drohende Abschiebung von Wajid Ali zu kämpfen, will die katholische Aktion nun Zeit gewinnen. Die Fremdenpolizei hat nun ja angeordnet, dass sich der 23-Jährige nicht länger in St. Peter aufhalten dürfe und am Montag in die Flüchtlingsunterkunft nach Niederösterreich kommen soll.

Das wolle man verhindern, sagt die Präsidentin der katholischen Aktion, Elisabeth Mayer. „Es muss eine Chance geben für Menschen, die bereit sind sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Und es ist ja auch volkswirtschaftlich ein Wahnsinn, wenn zu erst in diese Menschen viel Zeit und Geld investiert wurde - ehrenamtliche Arbeit, Deutschkurse etc. - und wir bringen uns dann selbst um die Früchte unserer Arbeit“, argumentiert Mayer. Derzeit laufen Gespräche zwischen Innenministerium, Landeshauptmann und Kirche darüber, wie es im Fall des 23 Jahre alten Ali weitergehen soll.

Anfang Juni in Salzburg festgenommen

Anfang Juni wurde Wajid von einer Polizeistreife festgenommen. Er sollte in Schubhaft auf seine Abschiebung nach Pakistan warten. Nach einigen Stunden in Polizeigewahrsam gelang es dem Menschenrechtsaktivisten Bernhard Jenny, eine „Freilassung gegen gelindere Mittel“ zu erzielen: Der Lehrling musste sich seitdem alle 48 Stunden bei der Polizei melden, um nachzuweisen, dass er nicht untergetaucht ist.

Der Anwalt des 23-Jährigen legte außerdem außerordentliche Revision gegen den Bescheid ein und stellte einen Antrag auf aufschiebende Wirkung. Denn in Salzburg strebt die Landesregierung derzeit eine Lösung für junge Flüchtlinge in Ausbildung an.

