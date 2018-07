Höhlenrettung: Salzburgerin sieht gute Chancen

Für die Rettung der in einer Höhle in Thailand eingeschlossenen Gruppe von Kindern sieht die Landesleiterin der Salzburger Höhlenrettung, Monika Feichtner, gute Chancen.

Derzeit blickt die ganze Welt nach Thailand, wo Taucher am Sonntag damit begonnen haben, zwölf Kinder und ihren Fußballtrainer aus einer Höhle zu retten. Die Gruppe sitzt etwa vier Kilometer im Höhlen-Inneren.

Auch Salzburger Experten beobachten gespannt, was sich in Thailand abspielt, sagt die Landesleiterin der Höhlenrettung, Monika Feichtner. „Problematisch für die Retter ist derzeit vor allem der Wasserstand in der Höhle, denn den kann man nicht kontrollieren. Dennoch bin ich optimistisch, dass die Rettung gelingen kann.“

Erinnerungen an die Höhlenrettung im Untersberg

Der Einsatz erinnert an die Rettungsaktion für den Höhlenforscher Johann Westhauser vor vier Jahren. Er wurde damals aus 1.000 Metern Tiefe aus der Riesending-Höhle im Untersberg gerettet. Dieser Einsatz dauerte elf Tage.

