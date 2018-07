Mutmaßliches Diebsduo ausgeforscht

Zwei Männer sollen bei Diebstählen in Baumärkten mehrere tausend Euro Schaden angerichtet haben. Die Täter sollen im Pinzgau und in Oberösterreich Waren gestohlen haben.

Ein 30-jähriger Deutscher und ein 19-jähriger Armenier sollen die Diebstähle gemeinsam verübt haben. Offenbar war der jüngere der beiden der „Aufpasser“, während der zweite Mann die Waren gestohlen haben soll.

Bei dem Diebsgut handelt es sich um Werkzeuge und Zubehör wie Sägen, Ladegereäte oder Schraubensets. Die Tatorte waren Baumärkte in Saalfelden, in Zell am See (Pinzgau) und in Vöcklabruck in Oberösterreich.

Videoaufnahmen in Baumarkt gesichtet

Die Polizei hatte vor der Festnahme Videaufnahmen der beiden in einem Baumarkt in Zell am See gesichtet. Am Freitag tauchten die Männer wieder in dem Geschäft auf. Mitarbeiter verständigten die Polizeibeamten, die die mutmaßlichen Täter festnahmen und in die Justizanstalt Salzburg in Puch-Urstein (Tennengau) brachten.

ORF

Der 30-jährige Deutsche hat inzwischen 15 Diebstähle gestanden, als Motiv nennt er finanzielle Probleme. Der jüngere der Beiden ist nicht geständig.

Links: