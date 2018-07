Vorwürfe gegen Preuner im Kontrollausschuss

Der Kontrollausschuss in der Stadt Salzburg beschäftigt sich am Montag mit den Vorwürfen gegen Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). In seiner Zeit als Vizebürgermeister hat er ausrangierte Müll- und Feuerwehrfahrzeuge an ärmere Gebiete - etwa in Kroatien - verschenkt.

Die SPÖ will wissen, ob dabei das Stadtrecht eingehalten wurde und, ob für die Schenkungen nicht Gemeinderats-Beschlüsse notwendig gewesen wären. NEOS will eine Prüfung des Festivals Sommerszene. In den vergangenen fünf Jahren habe die Szene Salzburg knapp 1,6 Millionen Euro an Subventionen von der Stadt erhalten, kritisiert NEOS.

