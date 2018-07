Kinder-Uni feiert zehnjähriges Jubiläum

Die Kinder-Uni Salzburg feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum und bietet auch diesen Sommer ein abwechslungsreiches Programm. Bei verschiedenen Seminaren wird Kindern Wissen spielerisch vermittelt.

Bei der heurigen Kinder-Uni ist die erste Woche bereits vorüber. Der Abenteuerspielplatz Taxham bietet genug Platz für unterschiedlichste Seminare. Referiert wird zum Beispiel über die sensible Nase der Hunde. Eine andere Gruppe filmt und lernt über Perspektiven und Motive.

ORF

Andere Kinder wiederum lernen, wie es sich anfühlt, alt zu sein. „Man erfährt dabei, dass ältere Menschen Sehschwächen haben, schlecht hören oder einen Rollator brauchen“, schildert der neunjährige Raphael Schober von der Volksschule Maxglan.

„Kinder speichern Erfahrungen besser ab“

Wie sieht man mit grauem Star, wie ist es nichts zu hören oder zittrige Hände zu haben? - bei der Kinder-Uni wird all das erlebbar gemacht, schildert Christa Wieland vom Salzburger Bildungswerk. „Wenn man Kindern all das nur erzählen würde, dann gäbe es in ihren Köpfen vielleicht zwar einen Nachdenkprozess. Wenn Kinder aber Erfahrungen machen können, dann speichern sie das ganz anders ab“, sagt Wieland.

ORF

Einen Tisch weiter beschäftigt sich eine Kindergruppe mit Musiktheorie. „Man muss mit den Händen immer eins-zwei-drei-vier und wieder eins-zwei-drei-vier zeigen“, schildert die neunjährige Helene Grumböck von der Volkssschule Maxglan. Zentrales Thema sei dabei immer das Üben, sagt der Direktor des Musikum in der Stadt Salzburg, Ludwig Nussbichler. „Das ist ein Thema, das man aber nicht nur für die Musik verwenden kann, sondern wohl für alle Berufe“, betont Nussbichler.

„Kinder-Uni versteht sich auch als Talenteschmiede“

Die Kinderuni versteht sich aber auch als Talenteschmiede, ergänzt Sylvia Kleindienst vom Kinderbüro der Universität Salzburg. „Uns geht´s darum, rechtzeitig zu schauen, wo es den Kindern gut geht und wo wir sie abholen können. Wir wollen ihnen einfach Möglichkeiten für die Zukunft öffnen“, sagt Kleindienst.

ORF

Zum Abschluss erhalten die Kinder noch ein Uni-Diplom überreicht und sind stolze Absolventen. Noch bis einschließlich 13. Juli kann die Kinderuni an verschiedenen Standorten in der Stadt Salzburg besucht werden.

Kinder-Uni feiert zehnjähriges Jubiläum Die Kinder-Uni Salzburg feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum und bietet auch diesen Sommer ein abwechslungsreiches Programm. Dabei wird Kindern Wissen spielerisch vermittelt.

Link: