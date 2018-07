Asyl abgelehnt: Sieben Iraker kehren zurück

Eine irakische Familie, die seit drei Jahren in Oberndorf (Flachgau) lebt, wird in drei Wochen in ihre Heimat zurückkehren. Damit will der Vater seinen fünf Kindern eine Abschiebung ersparen, die nach rechtskräftigem Asyl-Bescheid nun bevorsteht.

Der Anwalt der Familie und das soziale Netzwerk Oberndorf, das die Familie in der Grundversorgung betreut, sprechen von unfreiwilliger Rückkehr. Die Familie sei gut integriert.

Über Balkanroute nach Österreich

Die Familie kam vor drei Jahren aus dem Irak über die Balkanroute nach Österreich – zuerst nur die Mutter mit ihren damals vier Kindern. Sie gab an, bedroht worden zu sein, weil sie als Kellnerin gearbeitet habe. Eine ihrer Kolleginnen sei umgebracht worden, eine andere verschwunden. Der Familienvater konnte später nachkommen.

Asylanträge abgelehnt

Das Asylamt des Bundes und das Bundesverwaltungsgericht haben die Asylansuchen von Familie vor drei Monaten abgelehnt. Der Salzburger Rechtsanwalt Gerhard Mory versucht noch durch eine außerordentliche Revision eine aufschiebende Wirkung des Bescheides zu erreichen.

Allerding habe der Vater den Druck nicht mehr ausgehalten und nach der verpflichtenden Rückkehr-Beratung den Antrag auf eine freiwillige Rückkehr unterschrieben - mit der Bitte, dass seine Kinder das Schuljahr hier noch abschließen dürfen.

Vater bevorzugt freiwillige Rückkehr

Die beiden älteren Mädchen seien über die geplante Rückkehr in den Irak sehr unglücklich. Die Ältere besucht die Krankenpflegeschule, die andere habe Aussicht auf eine Lehre im Hotel Schloss Mönchstein - als Assistentin für das Hotel- und Gastgewerbe. Freitag hatten die beiden ihren letzten Schultag in Salzburg. Ebenso die jüngeren Zwillinge, die die Volksschule in Oberndorf (Flachgau) besuchen. Der in Salzburg geborene jüngste Sohn ist knapp zwei Jahre alt. Alle würden gut Deutsch sprechen, sagen ihre Unterstützer.