Staugefahren zum Reisewochenende

In Salzburg steht das zweite intensive Reisewochenende bevor. In mehreren europäischen Ländern beginnen die Sommerferien, dazu sorgen Großveranstaltungen wie das Electric Love Festival für viel zusätzlichen Verkehr.

Wie groß die Staugefahren tatsächlich sind, das bleibt offen. Vergangenes Wochenende haben sich die Staus noch in Grenzen gehalten.

Weite Teile Europas düsen in die Ferien

In sechs österreichischen Bundesländern beginnen nun die Sommerferien, darunter auch in Salzburg. Auch in Teilen Deutschlands ist Ferienbeginn. Nun startet auch in Berlin, Hamburg und Brandenburg für knapp acht Millionen Deutsche die Urlaubszeit. Darüber hinaus machen sich die Urlauber aus mehreren osteuropäischen Ländern auf den Weg in den Süden, die Ferien beginnen in Ungarn, Tschechien und Polen.

Tauernautobahn mit Nadelöhr

Die Autobahngesellschaft ASFINAG warnt wieder vor ausgedehnten Staus. In Salzburg könnte - wie üblich - die Tauernautobahn in Richtung Süden besonders betroffen sein. Als Nadelöhr gilt nach wie vor ein Baustellenbereich im Pongau. Dort sind Verzögerungen nicht ausgeschlossen. Die Arbeiten sollen erst in etwas mehr als einer Woche abgeschlossen sein, rechtzeitig vor dem Ferienbeginn im nächsten großen deutschen Bundesland, dem bevölkerungsreichsten: Nordrhein-Westfalen.

