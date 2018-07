Electric Love: Riesiges Festival startet

Donnerstagabend beginnt beim Salzburgring in Koppl (Flachgau) das diesjährige Electric Love Musikfestival. Mehr als 120 Künstler auf fünf Bühnen ziehen wieder zehntausende Besucher aus dem In- und Ausland in ihren Bann.

Electric Love/Philipp Kratzer

Das Festival läuft bis kommenden Samstagabend in die Nacht auf Sonntag. Es geht um die Musikstile EDM, Dubstep, Electro, House, Hardstyle, Drum´n´Bass und andere.

Mit den Headlinern 3 Are Legend, Armin van Buuren, The Chainsmokers, Marshmello, Rudimental, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike und Axwell & Ingrosso wird die Liebe zur elektronischen Musik unter dem heurigen Motto #DiscoverYourStory gefeiert.

Die Fotos hier zeigen den aktuellen Aufbau für das diesjährige Festival und einige Highlights aus dem vergangenen Sommer 2017 ....

Bildergalerie:

zurück von weiter

Die Festivalbesucher dürfen sich auf einige Überraschungen freuen. Neben der Hauptbühne, dem Club Circus, dem Heineken Starclub und der Q-Dance Stage gibt es auch heuer wieder eine zweistöckige Almhütte, die für einen traditionellen Kontrast sorgt. Alle fünf Bühnen wurden neu gestaltet. Es gibt auch Supermärkte beim großen Campingplatz.

Link: