Porschehof: Land entscheidet im Herbst

Voraussichtlich im September will das Land Salzburg eine Entscheidung über den ehemaligen Porschehof nahe dem Salzburger Hauptbahnhof treffen. Anfang 2018 hat das Land beschlossen, dort bis zu 100 Millionen Euro zu investieren.

Am Donnerstag befasst sich erstmals der Salzburger Gestaltungsbeirat mit dem Vorhaben. Der Komplex dient seit rund zwanzig Jahren als Amtsgebäude. An der Adresse Fanny-von-Lehnert-Straße 1 sollen in absehbarer Zeit die Bagger auffahren.

Bisher ist aber nur entschieden, dass dort ein neues zentrales Landesverwaltungsgebäude entstehen soll. Ob dafür die bestehenden Bauten saniert oder komplett abgerissen und neu errichtet werden, ist noch offen. Diese Entscheidung fällt voraussichtlich im September.

Zentrum für Verwaltungsabteilungen geplant

Der Plan des Landes sieht vor, mehrere, über die Stadt verteilte Verwaltungsabteilungen im früheren Porsche-Hof zusammen zu ziehen. Die Überlegungen reichen von der Baudirektion über die Landesstatistik bis zum Landesrechnungshof.

ORF/Peter-Paul Hahnl

Insgesamt geht es um 15 Dienststellen. Ein Neubau im Bahnhofsviertel würde bis zu 100 Millionen Euro kosten, eine Generalsanierung wäre voraussichtlich etwas billiger. Vorgesehen sind 25.000 Quadratmeter Nutzfläche, auf denen bis zu 1.000 Landesbedienstete sollen untergebracht werden.

Gestaltungsbeirat erörtert mögliche Varianten

Wie das Gebäude genau aussehen soll, steht noch nicht fest. Der zuständige Personallandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) hatte in einem ORF-Interview im Jänner von Zwillingstürmen gesprochen.

Gemeint ist damit ein markantes Bürohochhaus, das mit der benachbarten Gebietskrankenkasse ein optisches Doppel bilden könnte. Was an dem Standort tatsächlich möglich wäre, soll Donnerstagvormittag im Gestaltungsbeirat besprochen werden.