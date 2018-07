Chefin des Altstadt-Marketing geht

Inga Horny, langjährige Chefin des Salzburger Altstadtmarketings, tritt zurück. Die 52-jährige Steirerin stand seit dem Jahr 2000 an der Spitze der Vermarktungsgesellschaft.

Davor war sie für das Marketing von Bruck an der Mur zuständig gewesen. Für den Schritt, ihre Position in Salzburg zu verlassen, seien vor allem private Gründe ausschlaggebend gewesen, sagt Horny. Sie wird voraussichtlich in die Steiermark zurückkehren. Ihren bis zum Jahresende laufenden Vertrag in Salzburg werde sie aber noch erfüllen, betont Horny.

Die Ausschreibung für die Nachfolge Hornys sei bereits gestartet worden, sagt Altstadt-Obmann Andreas Gfrerer. Gesucht werde eine Person mit Erfahrungen im Tourismus- und Veranstaltungsbereich. Nach den Salzburger Festspielen werden erste Gespräche mit Kandidaten geführt, spätestens am 1. Jänner 2019 soll der Posten neu besetzt sein.