St.Martin: Funken aus Ofen schuld an Brand

Die Ursache des Brandes von zwei Wohnhäusern in St. Martin bei Lofer (Pinzgau) am Montag dürfte geklärt sein. Laut Polizei sind Funken eines Außenofens zur Beheizung von Badewasser durch das Rauchrohr ins Freie gelangt und sollen leicht entzündliches Material in Brand gesetzt haben.

Das Feuer hat die beiden Häuser nahezu völlig zerstört. Eine vorsätzliche Brandstiftung könne mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg am Mittwoch mit.

Dies ist ein weiteres Ergebnis der am Dienstag durchgeführten Ermittlungen zur Brandursache, die Beamte des Landeskriminalamtes und ein Brandsachverständiger durchführten. Verletzt wurde bei dem Großfeuer niemand. Die Höhe des finanziellen Schadens steht noch nicht fest.

