Wanderer nach Gewitter in Bergnot geraten

Im Pinzgau ist am Dienstag eine Gruppe von Bergwanderern nach einem Gewitter in Bergnot geraten. Eine 53-Jährige stürzte dabei in ein steiles Bachbett un musste von Bergrettern geborgen werden.

Die elf Wanderer wollten im Habachtal im Gemeindegebiet von Bramberg einen Bach queren, der nach dem Regen Hochwasser führte. Dabei rutschte eine 53-Jährige aus und stürzte ins steile Bachbett, aus dem sie sich selbst nicht mehr befreien konnte.

Die Begleiter der Frau versuchten zunächst, diese mit einem Seil zu bergen, was ihnen aber nicht gelang. Schließlich alarmierten sie die Bergrettung, die zur Gruppe aufstieg. Die Helfer fanden die Wanderer erschöpft und unterkühlt vor. Sie bargen die 53-Jährige, die beim Absturz Prellungen und Abschürfungen erlitten hatte. Die Frau wurde ins Tauernklinikum eingeliefert.