Liftkartellklage endet für Stadt mit Vergleich

Am Mittwoch hat der Salzburger Gemeinderat einem Vergleich im Prozess um das Liftkartell zugestimmt. Die EU hatte zuvor gegen mehrere Firmen nach Preisabsprachen für Bau und Wartung von Aufzügen eine Kartellstrafe verhängt.

Ende 2013 hatte die Stadt Salzburg die Klage eingebracht. Zehn Jahre zuvor hatte die EU die bis dahin höchste jemals verhängte Geldstrafe verfügt. Knapp eine Milliarde Euro musste das sogenannte Liftkartell, zu dessen Opfern auch Salzburg zählte, zahlen. Seither wurde vor Gericht ohne Erfolg gestritten und verhandelt.

Jetzt hat sich die Stadt mit den betroffenen Firmen außergerichtlich geeinigt so wie die anderen 39 Parteien in dieser Sammelklage auch. 175.500 Euro bekommt die Landeshauptstadt nun überweisen und beendet damit ein langjähriges und möglicherweise auch gar nicht mehr so aussichtsreiches Verfahren.

Schlechte Beweislage und zu viele Kläger

Denn im Lauf der Jahre sei immer deutlicher geworden, dass sich die Beweislage verschlechtert habe, schreiben die Anwälte der Stadt. Ursache dafür sind unzureichende oder nicht verwertbare Urkunden wie alte Wartungs- oder Reparaturrechnungen. Außerdem sprechen die Anwälte von einer „Überklagung“, das heißt, dass sich zu viele Geschädigte um die von der EU verhängte Geldstrafe streiten. Deshalb wurde dem Gemeinderat auch die Annahme des Vergleichs empfohlen.

650.000 Euro bekommen nun die 40 Kläger - darunter auch Wohnbaufirmen aus der Stadt Salzburg - insgesamt. Der Gemeinderat hat dem Vergleich am Mittwoch zugestimmt, allerdings muss die Stadt von den ihr zugedachten 175.500 Euro knapp 28.000 Euro an die mit dem Verfahren betraute Rechtsanwaltskanzlei überweisen.