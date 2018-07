Electric Love: 180.000 Besucher erwartet

Der Salzburgring in Koppl (Flachgau) steht in den kommenden Tagen wieder ganz im Zeichen der Elektromusik. Rund 180.000 Besucher werden für das Electric Love Festival erwartet. Sogar einen eigenen Festivalsupermarkt gibt es.

Was mit rund 20.000 Besuchern vor sechs Jahren begonnen hat, ist mittlerweile die größte Veranstaltung Salzburgs - heuer werden rund 180.000 Besucher beim Electric Love Festival erwartet. Auf zwei Campingplatzen rund um den Salzburgring wird ein Großteil der Besucher auch übernachten. Dafür wurden dort in den vergangenen Tagen 30 Kilometer Zäune, 800 Toiletten und ein eigner Festivalsupermarkt errichtet.

ORF

Enormes Medieninteresse von Mexiko bis England

Groß ist heuer auch das Medieninteresse am Elektro-Festival, sagte Veranstalter Manuel Reifenauer: „Wir haben 180 Pressevertreter aus zwölf Nationen am Platz, da gibt es auch Exoten - beispielsweise aus Mexiko oder Journalisten aus den USA. Was heuer neu ist: Wir haben ein eigenes Fernsehstudio da, wir streamen sechs Stunden Vollprogramm - da moderiert zum Beispiel der britische Moderator Ben Hunt von der BBC.“

ORF

Kiss-and-Go-Plätze gegen Verkehrsbehinderungen

Mittwochvormittag werden die ersten Gäste in Richtung Salzburgring pilgern. Um Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, haben die Veranstalter etliche Kiss-and-Go-Stationen zum Aussteigenlassen eingerichtet. Ein Gratis-Shuttle fährt alle 30 Minuten vom Salzburger Hauptbahnhof zum Festivalgelände.

Professionelle Festivalvorbereitung 180.000 Besucher werden heuer erwartet. Das Electric Love Festival ist mittlerweile Salzburgs größte Musikveranstaltung.

Links: