Wahlkampfschluss SBG: Mayr will in den Landtag

Eine Woche vor der Wahl hat Hans Mayr von der Salzburger Bürgergemeinschaft (SBG) seinen Wahlkampf offiziell beendet. Er ist überzeugt, wieder den Sprung in den Landtag zu schaffen.

Die Stimmung beim Abschlussfest der Salzburger Bürgergemeinschaft war euphorisch. Man sei zuversichtlich, dass der Einzug in den Landtag gelinge. Hans Mayr sah sich immer noch taktangebend: „Ich kenne beispielweise fünf Bürgermeister, die mich wählen werden - ich sage aber nicht aus welchen Parteien. Letze Woche war ich hier in diesem Gasthaus und da saßen ein paar ältere Herren auf einem Tisch. Sie haben mir gesagt, dass sie ihr ganzes Leben lang rot gewählt haben, aber jetzt wählen sie mich“, so der Spitzenkandidat der SBG.

Seeauer: „So viele Wechsel waren das nicht“

Mayr hat turbulente Zeiten in seiner Politkarriere hinter sich: Den Wechsel von Partei-Organisationen und zuletzt seinen Rücktritt als Landesrat. Für Erwin Seeauer, stellvertretender Landesleiter der SBG, wechselte Mayr nicht viele Parteien: „Er war ÖVP, dann Team Stronach und das ist übergegangen in die Liste Mayr. So viele Wechsel waren das nicht. Eine Spendenaffäre hat es auch nicht gegeben, weil wir reden da von zirka 20.000 Euro. Das war ein ´anpatzen´ und so ist es auch mir gegangen - das hat uns noch mehr bewogen, für Salzburg etwas zu bewegen“, so Seeauer.

Person Hans Mayr ausschlaggebend?

„Ich bin vor allem ein Fan von Hans Mayr. Er ist immer ein Gönner für uns Trachtenfrauen - ich schätze ihn als Menschen sehr. Er war bei uns Bürgermeister in Goldegg (Pongau) und ist einfach ein herzensguter Mensch“, sagte die Obfrau der Goldegger Trachtenfrauen Theresia Rainer. Georg Ortner aus St. Martin fügte hinzu: „Er ist einfach sympathisch.“

