„Jedermann/Frau“: Zweite Ausgabe

Nach dem erfolgreichen Start geht das neue, bundesweit gesendete Live-Format „Jedermann/Frau – Das Salzburger Festspielmagazin“ des ORF Salzburg am Freitag, 28. Juli 2017, um 18.30 Uhr in ORF 2, in die nächste Runde.

Die Ausgabe zwei der sechsteiligen TV-Produktion, die bis 25. August jeden Freitag zu sehen ist, steht ganz im Zeichen der feierlichen Eröffnung. Ein Da Capo der Sendung gibt es am Sonntag, dem 30. Juli, um 19.50 Uhr in ORF III. Ein „Best-of“ aller sechs Ausgaben des Magazins wird am Samstag, dem 26. August, um 11.30 Uhr in 3sat ausgestrahlt.

Hinter den Kulissen

„Jedermann/Frau – Das Salzburger Festspielmagazin“ blickt hinter die Kulissen der Festspiele und berichtet über den feierlichen Trubel zum offiziellen Auftakt sowie über die mit Spannung erwartete Festspielrede des Berliner Star-Autors Ferdinand von Schirach. Der Schriftsteller, Dramatiker und ehemalige Strafverteidiger, wirft – passend zu den zentralen Festspielthemen Macht und Ohnmacht – existenzielle Fragen auf.

Sendungshinweis „Jedermann/Frau – Das Salzburger Festspielmagazin“, Freitag, 28. Juli, 18.30h, ORF2

Thema der Sendung wird auch die Sicherheit beim Festival sein, denn gerade in dieser Woche, in der zahlreiche Staatsgäste erwartet werden, gleicht das Festspielhaus mitunter einem Hochsicherheitstrakt.

Ein Empfang jagt den nächsten

Weiters widmet sich das Festspielmagazin dem Party-Zirkus, wo derzeit ein Empfang den nächsten jagt. Die Magazin-Reporter sind dabei und berichten, wer mit wem wo feiert. Über die Skandale und Skandälchen vergangener Festspielsommer kann Salzburgs langjährige Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler berichten, die zu Gast in der Sendung ist. Ein Rückblick auf die Festspielgeschichte ist jedenfalls garantiert!

Präsentiert wird „Jedermann/Frau“ – Das Salzburger Festspielmagazin“ wieder von Tobias Pötzelsberger und Außenreporterin Romy Seidl. Für die die Bildregie ist Kurt Liewehr verantwortlich.

Alle Sendungen sind als Live-Stream sowie nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf der Video-Plattform ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) abrufbar.