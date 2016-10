„Guten Morgen Österreich“ wieder im Land Salzburg

Zum vierten Mal macht „Guten Morgen Österreich“ im Land Salzburg Station - zwischen 24. und 28. Oktober 2016. Nun sind die Pinzgauer Gemeinden Mittersill, Kaprum, Saalfelden und Maria Alm mit sehr abwechslungsreichem Programm dran.

Unsere Moderatoren Nina Kraft und Lukas Schweighofer bzw. Thomas Birgfellner begrüßen sie dabei - live und bundesweit - täglich zwischen 6.00 und 8.00 Uhr in ORF 2 aus einer dieser vier Salzburger Gemeinden. Die Themenpalette ist insgesamt noch deutlich größer. Hier finden Sie eine erste Auswahl aus dem Pinzgau:

1. Tag: Mittersill

Den Auftakt macht Mittersill am 24. Oktober. Nur einige der Highlights: Wir freuen uns auf den Besuch der historischen Säumergruppe und auf ein Gespräch mit einem Ranger des Nationalparks Hohe Tauern.

Gut essen und abnehmen

Dazu gibt es Tipps und Tricks zum Abnehmen vom Salzburger Haubenkoch Andreas Kaiblinger. Er hat ein Buch dazu geschrieben und stellt seine „Drei-Wege-Methode“ vor. Wir reden auch über Sinn oder Unsinn von Kranken- und Unfallzusatzversicherungen.

2. Tag: Kaprun

Am 25. Oktober folgt die Gemeinde Kaprun am Fuß des Gletscherskigebietes auf dem Kitzsteinhorn. Manfred Rogetzer ist Experte für Skischuhe. Er berichtet in der Sendung über die neuesten Trends und Entwicklungen.

Was ist Heimat?

Wir beschäftigen uns an diesem Tag vor dem Nationalfeiertag auch mit dem Thema „Heimat und Nationalstolz“. Zu Gast ist dazu der Kulturmanager und Verleger Christian Vötter vom Verein Tauriska und der Leopold-Kohr-Akademie in Neukirchen am Großvenediger.

3. Tag: Saalfelden

Am Nationalfeiertag, 26. Oktober, gibt es keine Morgensendung dieser Reihe. Die nächste wird am 27. aus Saalfelden gesendet. Wir freuen uns auf den Besuch der Biathlon-Familie Eder, Medaillen inklusive. Im Tagesthema geht es um die Frage: „Wie werde ich mein eigener Chef? – ein Unternehmen gründen, aber richtig.“ Die erfolgreiche Jungunternehmerin Romy Sigl schildert ihre Erfahrungen.

Was bei Winterreifen beachten?

Dazu gibt es – kurz vor Inkrafttreten der Winterreifenpflicht – alles Wissenswerte rund um dieses Thema. Zu Gast ist der ehemalige Rallye-Vizestaatsmeister Manfred Pfeiffenberger. Er leitet jetzt das Fahrtechnik- und Trainingszentrum des ÖAMTC bei Saalfelden. Weitere Gäste: Soldaten, Offiziere und Heeresbergführer des Bundesheeres vom international geschätzten Gebirgskampfzentrum Saalfelden.

4. Tag Maria Alm

Am 28. Oktober übersiedelt das TV-Team dann wenige Kilometer nach Osten in die Nachbargemeinde Maria Alm.

Eine Sendung aus Maria Alm ist ohne Ranggler kaum denkbar. Diese tragen alljährlich zu Jakobi auf dem Hausberg Hundstein ihr traditionelles Turnier aus. Ihr Kampfsport ist schon seit Jahrhunderten - wenn nicht seit Jahrtausenden - in der Regionalkultur verankert.

Trompeter der Wiener Symphoniker aus Alm

Das Team von „Guten Morgen Österreich“ besucht auch einen Hornschlittenfahrer. Schnee liegt zwar noch nicht, aber wir erfahren einiges über diesen ebenfalls für Alm sehr typischen Traditionssport: Im Winter geht es vom Jufen herunter mit den alten Heuschlitten. Maria Alm hat auch einen wichtigen Mann in Wien: Andreas Gruber ist erster Trompeter der Wiener Symphoniker. Daneben spielt er immer noch in seiner Heimat, bei der Trachtenmusikkapelle Maria Alm.

