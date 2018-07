Elixhausen: Busspur nach 15 Jahren fertig

Stau in Elixhausen (Flachgau) ist für Pendler aus dem Seenland Alltag. Nach 15 Jahren Planung und Bau ist zwar die verlängerte Busspur zwischen dem Kreisverkehr und Elixhausen-Ursprung nun fertig, Pendler brauchen aber weiterhin Geduld.

Von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme der 900 Meter langen und 1,5 Millionen Euro teuren Busspur waren innerhalb der 15 Jahre mehrere Politikergenerationen involviert und mussten manchen Grundbesitzern mit Enteignung gedroht werden. Die Busspur soll nun im Frühverkehr eine Zeitersparnis von zehn Minuten bringen. Nächstes Ziel ist jetzt die Verlängerung bis zum Pendlerparkplatz in Seekirchen-Mödlham.

Weniger Widerstand für nächste Etappe erwartet

Weil hier viele Grundstücke in öffentlichem Besitz sind, könnte die Ablöse weniger kompliziert sein und schneller gebaut werden, hofft der Elixhausener Bürgermeister Michael Prantner (ÖVP). Zieht der Bus an den im morgendlichen Stau stehenden Autofahrern vorbei, könnten auch zudem weitere Pendler zum Umsteigen bewegt werden, hofft Prantner, ist sich aber auch bewusst, dass zusätzlich attraktivere Busintervalle, Preise und Haltestellen in der Stadt Salzburg notwendig sind.

