Salzburg Airport: Mehr Umsatz, weniger Gewinn

Salzburgs Flughafen habe das Jahr 2017 angesichts der Turbulenzen in Europas Luftfahrt wirtschaftlich gut überstanden, teilt das Management mit. Trotz der Insolvenzen von Fluglinien stieg der Umsatz beim Airport um zehn Prozent auf 67,4 Mio. Euro.

Gerald Lehner

Allerdings dürfte die gesamte Industrie in Europa die Ereignisse des Vorjahres erst 2018 deutlich zu spüren bekommen, sagen Fachleute. In die Insolvenz schlitterten diese Fluglinien, die auch in Salzburg mit zahlreichen Verbindungen verankert waren: Air Berlin, Niki und die britische Fluglinie Monarch.

Fast fünf Mio. Jahresüberschuss

Das Betriebsergebnis (EBIT) des zweitgrößten Flughafens Österreichs samt Tochtergesellschaften betrug laut Geschäftsbericht im Vorjahr 7,9 Mio. Euro (plus 11 Prozent), der Jahresüberschuss ging gegenüber dem Vorjahr von 5,3 auf 4,9 Mio. Euro zurück.

FMT Pictures / Wolfgang Moser

Wieder mehr Fluggäste nach Rückgang

Die Zahl der abgefertigen Passagiere stieg nach einem Einbruch im Geschäftsjahr 2016 wieder um 8,7 Prozent auf rund 1,9 Millionen und damit beinahe auf das Niveau von 2015. 80 Prozent der Fluggäste entfielen im Vorjahr auf den Bereich Linienverkehr, das mit Abstand wichtigste Verkehrssegment des Salzburger Airports. Auch im Charterbereich gab es nach einem Einbruch 2017 wieder ein kleines Plus.

ORF/Gerald Lehner

Chefin sieht Stabilisierung des Marktes

Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer ist für die aktuelle Saison optimistisch. Mit neuen Partnern wie Eurowings und Laudamotion habe der Markt in Salzburg stabilisiert werden können, die völlige Kompensation des Vorjahresgeschäft werde allerdings noch Zeit in Anspruch nehmen. Ein Blick auf das laufende Sommerfluggeschäft zeige ein ausgewogenes Destinationsbild mit einem gut ausgebauten Linienflugnetz mit Verbindungen in die ganze Welt und Sonnenzielen im Mittelmeerraum und am Schwarzen Meer - zum Beispiel über Istanbul, Frankfurt am Main und London.

Gerald Lehner

Millionen für technische Innovationen

2017 investierte der Flughafen insgesamt 5,4 Mio. Euro, etwa in die Anflugblitzbefeuerung, den Austausch des Gepäckförderbandes oder den Ankauf eines Stangenschleppers für das Vorfeld. Die größte Herausforderung steht dem Unternehmen allerdings erst im kommenden Jahr bevor. Von 24. April bis 28. Mai 2019 wird der Flughafen für eine Großbaustelle gesperrt. Die Piste muss nach mehr als 60 Jahren generalsaniert werden.

Gesellschafter des Salzburger Flughafens sind zu 75 Prozent das Land Salzburg und zu 25 Prozent die Stadt Salzburg.

