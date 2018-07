Pkw blieb in Baumreihe hängen

In Krispl-Gaißau (Tennengau) ist in der Nacht auf Dienstag ein Einheimischer mit seinem Auto verunglückt. Er kam in Richtung Wiestal von der Straße ab und landete mit dem Pkw in einem Graben und blieb an einer Baumreihe hängen.

Der Kleinwagen blieb an Bäumen hängen und stürzte nicht in den nahen Gebirgsbach. Der 60-jährige Mann erlitt laut Einsatzkräften eine Platzwunde am Kopf und zahlreiche Prellungen. Das Rote Kreuz brachte ihn ins Unfallkrankenhaus Salzburg. Der Unfall geschah Dienstagfrüh gegen 4.00 Uhr.

24 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Krispl-Gaißau und Polizisten aus der Nachbargemeinde Adnet sicherten die Unfallstelle. Feuerwehrmänner zogen den Wagen wieder auf die Fahrbahn. Es gebe einen größeren Blechschaden, sagte Feuerwehr-Chef Manfred Ziller dem ORF.