Zwei Verletzte bei Verpuffung in Michaelbeuern

Durch eine Verpuffung bei der Überprüfung eines Gastanks in Michaelbeuern (Flachgau) sind am Dienstag zwei Personen schwer verletzt worden. Vier Häuser in der Umgebung wurden wegen Explosionsgefahr geräumt.

Betroffen war eine Siedlung im Ortsteil Schönberg, etwas oberhalb von Michaelbeuern, wenige hundert Meter von der Landesgrenze zu Oberösterreich entfernt. Bei einem Testfahrzeug für Gastanks kam es zu einer Verpuffung. Feuerwehr-Einsatzleiter Markus Passauer lies wegen Explosionsgefahr und der vorerst unklaren Lage, vier Häuser evakuieren.

20 Bewohner mussten im Freien abwarten, das Rote Kreuz musste zwei Patienten versorgen, ein Schwerverletzter wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

Gefahrgutfahrzeug des Bezirks im Einsatz

Für die Feuerwehren bedeutete der Einsatz eine große Herausforderung. Neben Freiwilligen aus Michaelbeuern, Lamprechtshausen und Nußdorf war auch ein Spezialfahrzeug aus Seekirchen im Sperrgebiet, mit dessen Ausrüstung können gefährliche Stoffe jeglicher Art nachgewiesen werden, um entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.

