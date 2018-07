Autofahrer missachten Tunnelsperren

Immer wieder ignorieren leichtsinnige Autofahrer in Schwarzach (Pongau) das Rotlicht am Schönbergtunnel: Zuletzt an diesem Wochenende haben sie im gesperrten Tunnel Unfallopfer, Einsatzkräfte und sich selbst in Lebensgefahr gebracht.

Für Rettung, Polizei und Feuerwehr sind Rettungseinsätze in dem drei Kilometer langen Straßentunnel besonders herausfordernd. Während sie Verletzte aus Fahrzeugen retten oder Fahrzeugbrände löschen, stehen immer wieder plötzlich Autos neben ihnen, schildert der Schwarzacher Ortsfeuerwehrkommandant Markus Buzanich. „Es ist lebensgefährlich für die, die Hilfe brauchen und für die, die Hilfe leisten und für die, die bei Rotlicht in den Tunnel einfahren.“

20 Autolenker trotz Rotlicht in Tunnel gefahren

So sind am vergangenen Freitag nach einem Auffahrunfall mit mehreren Verletzten weitere 20 Autofahrer in den bereits gesperrten Tunnel eingefahren. Die Lenker haben dabei von Westen her kommend fünf rote Ampeln ignoriert. Auch die Pongauer Straßenmeisterei beobachtet, dass Rotlicht bei Tunnelportalen nicht alle Autofahrer stoppt. Sogar eigens aufgestellte Leitanhänger, die mit Pfeilen und Signallichtern in das Ortsgebiet von Schwarzach umleiten, werden von etlichen Lenkern ignoriert.

Unerwartete Gefahren lauern im Tunnel

„Rot heißt Halt, Stopp und wir verlassen uns darauf, dass bei Rot niemand einfährt“, sagt Straßenmeister Hannes Mußbacher und warnt davor, dass während der Einsätze auch Kanaldeckel offenstehen könnten, womit kein Autofahrer rechne.

Undisziplinierte Lenker machen extra Kräfte nötig

In einem anderen Fall hat die Polizei 18 Autofahrer zugleich, mit je 35 Euro bestraft, weil sie in den gesperrten Tunnel eingefahren sind. Die Ampeln waren auf Rot gestellt, weil ein Auto eine Panne hatte. Die Videoaufzeichnung dient nur zur Verkehrsüberwachung, kann allerdings gegen Rotlichtsünder verwendet werden. Die Feuerwehren reagieren inzwischen mit jeweils einem zusätzlichen Auto an den Tunneleinfahrten und extra Einsatzkräften, die den Verkehr anhalten und darauf achten, dass durch ignorante Autolenker nicht noch mehr passiert.