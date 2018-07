Gewebte Bilder aus Transfusionsschläuchen

Kunst aus klinischem Material - dass das geht, beweist Textilkünstlerin und Malerin Monika Fioreschy. Sie macht aus Transfusionsschläuchen großformatige Bilder. Die Farben werden aus Blut und Pflanzensäften hergestellt.

Die Leidenschaft von Monika Fioreschy ist das Weben. Doch es sind keine Teppiche, sondern Bilder - und dafür verwendet sie keine Wollfäden, sondern Bluttransfusionsschläuche aus der Klinik. „Mein Mann war damals aktiver Herzchirurg und ich habe bei einer Herzoperation zugeschaut und diese Schläuche gesehen. Dann habe ich genau gewusst - so jetzt webe ich das und habe Wollfaden gegen Silikonschlauch getauscht und bin so in ein ganz anderes Medium hineingekommen“, erzählte die Künstlerin.

Chlorophylltransfusionen statt Tierblut

Einige Jahre lang experimentierte Monika Fioreschy mit Tierblut als Farbe, doch dann machte sie eine neue Entdeckung. „Auch die Pflanzen sind der Saft des Lebens und so ist mir dann eingefallen, ich könnte ja Pflanzen pressen und Chlorophylltransfusionen machen. Das mache ich ein - bis zweimal im Jahr, weil ich fühle, dass das meine größte Erfindung ist“, so die Künstlerin.

Collagen aus den eigenen alten Bildern

Aus dem großen Fundus ihrer Arbeiten findet die Künstlerin auch immer wieder Material für etwas Neues: Sie zerschneidet alte Bilder und fertigt daraus Collagen an. Verschiedenste Techniken verbinden sich zu großen Formaten. „Das ´Fließen´ ist mir wichtig, auch im Unterbewussten. Ströme, Gewässer, Adern, Wurzeln - alles kann man da hineininterpretieren.“

Derzeit bereitet Monika Fioreschy eine Ausstellung in der Schweiz vor. Sie wählt geeignete Arbeiten aus und hat dabei schon wieder neue Ideen. Für sie ist das Lebensfreude, ergänzte die aus Südtirol stammende Künstlerin.