Künstlerin vereint Stahl, Musik und Malerei

Die Künstlerin Christiane Pott-Schlager aus Lamprechtshausen (Flachgau) vereint in ihrem Schaffen viele Facetten der Kunst. Sie ist ausgebildete Konzertpianistin, schafft riesige Stahlskulpturen und ist Malerin.

Ihre Pianistenhände setzt die gebürtige Deutsche hauptsächlich zum Formen von Stahlskulpturen ein. Starke, bisweilen militante Frauen stehen im Brennpunkt ihrer Arbeiten. „Meditationen in Stahl“ nennt sie ihre Plastiken, die im Naturschutzgebiet Weidmoos (Flachgau) einen spannenden Dialog zwischen Natur und Kunst darstellen.

ORF

„Ich kann etwas schneiden und wieder zusammenfügen - das entspricht meinem Denken und dem, was ich ausdrücken will. Und ich habe gemerkt, dass ich immer mehr in diesem Material denken kann und hab jetzt das Gefühl, ich kann mich darin austoben“, so die Bildhauerin und Malerin, die seit 20 Jahren in Salzburg lebt.

Experimente mit Rhythmus der Pinselstriche

In der Malerei experimentiert sie mit Farben und dem Rhythmus und Schwung von Pinselstrichen. Eine Serie von Bewegungsstudien ist gerade in ihrem Atelier im benachbarten St. Pantaleon (Oberösterreich) im Entstehen. „Für mich ist der Tanz der Innbegriff der Freiheit. Ich hab mit Tänzerinnen gearbeitet, so dass wir verschiedene Leidenschaften des Menschen neu darstellen und in die Bewegung bringen,“ so Pott-Schlager. Bei ihrer Arbeit ist ein Höchstmaß an Intensität und Dynamik gefragt.

ORF

Arbeiten werden in China ausgestellt

Asphaltflächen, Lärmschutzwände und Neonlicht stellen ihre Bilder dar. Keine Idyllen, sondern Landschaften von heute versucht Christiane Pott-Schlager darzustellen.In den nächsten Wochen wird die Künstlerin in China weiterarbeiten und diverse Arbeiten in Peking ausstellen.