Bahnhof nach Crash zum Teil einsturzgefährdet

Im Salzburger Stadtteil Aigen ist in der Nacht auf Montag ein Flachgauer mit seinem Auto gegen das historische Bahnhofsgebäude geprallt. Ein Teil des Gebäudes galt deshalb als einsturzgefährdet.

Kurz vor zwei Uhr nachts raste der Lenker mit Flachgauer Kennzeichen aus der Stadt Salzburg in Richtung Glasenbach. In der langgestreckten Rechtskurve vor dem Bahnhof Aigen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, schildert Stefan Krackowitzer, der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr: „Die Außenmauern des Gebäudes sind durch die Wucht des Aufpralls schwer beschädigt worden. Wir versuchen die Mauern so gut es geht zu stützen.“

Autofahrer erleidet schwere Verletzungen

Das Auto wurde komplett zerstört, die Airbags dürften dem Lenker das Leben gerettet haben. Der Schwerverletzte wurde ins Unfallkrankenhaus gebracht. Weil das Geschäftslokal im Bahnhof Aigen an der Unfallstelle nun einsturzgefährdet ist, wurde Geschäftsfrau Christina Zisiou noch in der Nacht zu ihrem Delikatessladen geholt.

16 Mann der Berufsfeuerwehr sicherten den einsturzgefährdeten Teil des Gebäudes noch in der Nacht mit Stahlstützen ab. Am Montag soll ein Sachverständiger die Statik prüfen und die weitere Vorgehensweise festlegen.