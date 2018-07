Gesichtserkennung: Polizei testet Naturtalente

Fähigkeiten einzelner Polizisten, die sich teils über Jahre viele Gesichter besonders gut merken und wiedererkennen können, testet die bayerische Polizei in München. Die Polizei in Salzburg nutzt derartige Talente bislang nicht.

Fremde Gesichter nur kurz zu sehen und sie nach Jahren eindeutig wieder zu erkennen oder Kinderfotos nach Jahrzehnten zweifelsfrei einem Erwachsenen zuordnen zu können – solche Fähigkeiten haben etwa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung. Das haben Psychologen herausgefunden und das hat zunächst die britische Polizei auf die Idee gebracht, auch in den eigenen Reihen nach solchen Begabungen zu suchen.

40 Beamte allein in München

Jetzt setzt auch die Bayerische Polizei in München diese Fähigkeiten in einem Pilotprojekt ein, schildert deren Sprecher Werner Kraus: „Die Briten sind damit sehr erfolgreich. In München haben wir über Tests nun knapp 40 Kollegen herausfinden können, die das können.“

Beamte mit solchen Begabungen können zum Beispiel Besucher des Oktoberfestes schnell und problemlos mit Fahndungsfotos abgleichen – nur mit der eigenen Wahrnehmung: „Wir konnten hier schon einige Tatzusammenhänge aufdecken“, sagt Kraus bei der Vorstellung des Projekts in Salzburg.

Bessere Leistungen als Computer

Computer machen den „Super Recognisern“ dabei keine Konkurrenz, sagt Polizeisprecher Kraus: „Der Mensch ist hier definitiv besser als die Maschine. Die Bildqualitäten bei Überwachungskameras sind oft nicht so toll, wie es das menschliche Auge feststellen kann.“ Österreich nutzt solche Fähigkeiten seiner Polizisten bisher nicht. Es sei auch keine Testphase geplant, heißt es dazu auf ORF-Anfrage aus dem Innenministerium in Wien.

Links: