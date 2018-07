Tschechen auf dem Hochkönig vermisst

In Mühlbach am Hochkönig (Pongau) haben Bergretter und die Crew des Polizeihubschraubers am Samstagabend zwei Brüder aus Tschechien gesucht. Die beiden sind 19 Jahre alt.

Die Wanderer waren in Richtung Matrashaus unterwegs und kehrten am Abend nicht von ihrer Bergtour zurück. Die Eltern alarmierten die Einsatzkräfte.

Gerald Lehner

Glückliches Ende

Bergretter brachen noch vor Einbruch der Dunkelheit mit einer Hubschrauberbesatzung der Flugpolizei in Salzburg ins Hochköniggebiet auf. Bei Suchflügen wurden die beiden Tschechen dann im Steilgelände gefunden. Sie sind unverletzt und wurden ins Tal geflogen.