Bauboom: Kaum mehr freie Kapazitäten

Die Gemeinden verschieben Bauprojekte, weil durch den Bauboom kaum Fachleute zu bekommen sind. In Zell am See (Pinzgau) verzögert sich das neue Seniorenheim. Und Berndorf (Flachgau) muss noch auf den neuen Recyclinghof warten.

Jahrelang hat die Flachgauer Gemeinde Berndorf ein Grundstück für einen neuen Altstoff-Sammelhof gesucht. Nun wurde im Gewerbegebiet eines adaptiert.

Erst im November wieder mehr Kapazitäten

Doch mit dem Neubau des Recyclinghofes um 700.000 Euro könne noch lange nicht begonnen werden, bedauert ÖVP-Bürgermeister Josef Guggenberger (ÖVP): „Unser Planer sagt, man kann derzeit keine freien Kapazitäten bei Baufirmen finden. Vor Oktober oder November sind offenbar alle ausgebucht. In der Branche sind die Auftragsbücher voll, wenn man sich umhört bestätigt sich das immer wieder. Den Boom sieht man auch bei uns. Wir hatten jetzt im Gemeindegebiet vier Baukräne gleichzeitig stehen. Gleiches gilt für den Grenzraum von Oberösterreich zu Salzburg. Auch dort wachsen und wachsen die Betriebe.“

Steigende Preise?

Gut für die Wirtschaft, aber das Bauen wird durch den aktuellen Boom laut Fachleuten sicher nicht günstiger.