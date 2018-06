Zwölf-Stunden-Arbeitstag: Viele Salzburger bei Demo in Wien

Rund 550 Salzburger Arbeitnehmer und Gewerkschafter sind Samstag zur Großdemo gegen den Zwölf-Stunden-Arbeitstag nach Wien gefahren. Die vielen hatten im Sonderzug zu wenig Platz. Sie mussten auf zwei Züge aufgeteilt werden.

Zehntausende Demonstranten wollten am Nachmittag in Wien vom Westbahnhof zum Heldenplatz marschieren. Um 9.45 Uhr trafen die ersten Demonstranten und Gewerkschafter in der Bahnhofshalle beim Salzburger Hautbahnhof ein. Sie füllte sich schnell. Man sah viele rote Gewerkschaftsjacken, viele Transparente, Fahnen, Anstecker und selbstgemachte Schilder. Auf einem stand: „Ich bin so wütend, dass ich sogar ein Schild male.“

Auch von möglichem Streik ist die Rede

Die Gewerkschaft meint es nach eigenen Angaben ernst und startete bereits mit Betriebsversammlungen während der Arbeitszeit. Aber das sei nicht alles, droht Privatangestelltengewerkschafter Gerald Forcher: „Wir sind jederzeit in der Lage, die betrieblichen Maßnahmen auszuweiten – bis hin zur letzten Stufe, das wäre ein Streik.“

Demonstrationsteilnehmer Maxim Huber schwächt ab: „Einen Streik wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen harmonische Verhandlungen der Sozialpartner mit der Politik.“

Zweifel an Beteuerung der „Freiwilligkeit“

Dass die elfte und zwölfte Überstunde am Abend nun ausdrücklich nur freiwillig geleistet werden soll, glaubt Salzburgs Gewerkschaftschef Peter Eder nicht: „Wer das behauptet, der war noch nie in einem Betrieb. Keine Friseurin, keine Handelsangestellte und kein Arbeiter auf dem Bau kann dem Arbeitgeber sagen, wenn Arbeit da ist, heute nicht, ich gehe nach Hause. Diese Freiwilligkeit hält nicht.“

Daniela Hermann vertritt Salzburgs Lehrlinge: „Wenn man dann sagt, man hat privat etwas vor, dann hat das nicht so ein Gewicht, dass der Chef sagt, ja passt, du kannst heimgehen.“ Gegen 10.30 Uhr fuhren die Züge mit den 550 Salzburger Demonstranten ab. Auf dem Wiener Westbahnhof trafen sie dann auf die anderen Demonstranten aus ganz Österreich.