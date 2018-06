Baulandpreise in Koppl stark gestiegen

Neue Eigentumswohnungen in Koppl (Flachgau) haben vor allem Investoren angezogen. Bürgermeister Rupert Reischl (ÖVP) kritisiert die stark gestiegenen Baulandpreise - die liegen in Koppl bei mindestens 400 Euro.

Die Wohnungen in Koppl sind nur wenige Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt. Sie kosten bis zu 840.000 Euro. Fast alle sind verkauft, nur fünf Wohnungen sind noch zu haben. Die Fläche am Professorfeld ist gewidmetes Zweitwohnsitzgebiet. Viele Investoren haben zugegriffen und gleich mehrere Wohnungen gekauft. In einem Block hat ein Käufer gleich zehn Wohnungen erworben. Gebaut wurden 125 Objekte, fast alle sind verkauft. In einem Block hat ein Käufer gleich zehn Wohnungen erworben. Gebaut wurden 125 Objekte, fast alle sind verkauft.

Einheimische können nicht mehr mithalten

Zahlreiche Objekte werden vermietet.

Zwei Drittel sind Hauptwohnsitze, ein Drittel Zweitwohnsitze. Bürgermeister Rupert Reischl kritisiert den starken Anstieg bei den Baulandpreisen in der Stadt Salzburg. Sie liegen mittlerweile bei 400 bis 1000 Euro pro Quadratmeter - das sind Preise, bei denen die Einheimischen nicht mehr mithalten können. Als die Fläche vor vielen Jahren als Zweiwohnsitzgebiet gewidmet worden ist, hat sich die Gemeinde keine Flächen für die eigenen Bürger reserviert. Das rächt sich jetzt, die gesamte Fläche ist mit teuren Wohnungen verbaut worden.

