Kino nach 13 Jahren wieder eröffnet

In Mittersill (Pinzgau) öffnet das Kino an diesem Wochenende wieder. Vor 13 Jahren ist es vom Hochwasser schwer beschädigt worden. Der Betreiber hat in das neue Kino viel Geld investiert.

Im Jahr 1927 ist das Kino Mittersill, vom Großvater des heutigen Besitzers Josef Schnöll gegründet worden. Der Unternehmer und Geschäftsführer einer Steuerberatungskanzlei weiß, dass das Kino keinen Gewinn abwerfen wird. Die Gründe sind die Bevölkerungsstruktur und die hohen Kosten. Trotzdem hat er einige hunderttausend Euro investiert.

Er ist optimistisch, dass das Kino bestehen wird können: „Leicht wird es nicht sein. Wir wollen ein Programmkino sein. Wir werden anspruchsvolle und unterhaltsame Filme spielen. Wir wollen nicht mit den großen Kinos konkurrieren. Wir haben eine multifunktionale Technik aufgebaut. Es wird Theater und Kabarett, Modeschauen und Konzerte geben", sagt Josef Schnöll.

Betreiberfamilie ist Kino ein persönliches Anliegen

Das Mittersiller Kino habe er wieder aufsperren müssen: „Unsere Motivation ist familiär bedingt. Es war uns persönlich wichtig. Außerdem sehen wir einen kulturellen Auftrag. Kultur bringt Menschen zusammen. Das wollen wir mit unserem Kino erreichen“. Begonnen wird mit einer französischen Komödie.

