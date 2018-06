Große Erweiterungspläne im Techno-Z

Das Techno-Z in Salzburg-Itzling wird groß ausgebaut. Seit 30 Jahren ist es Standort für Wissenschaft, Technologie und Innovation mit weiteren Standorten auf dem Land. Donnerstag wurden Erweiterungspläne präsentiert.

In Salzburg-Itzling sind keine Büroflächen für neue Firmen und Projekte mehr frei. 25.000 Quadratmeter wurden bisher vermietet. Vor genau 30 Jahren ging das Techno Z in seiner ersten Version in Betrieb. Mittlerweile sind 100 Unternehmen angesiedelt. Es gibt 900 Jobs Dazu kommen 150 Wohneinheiten und Einrichtungen der Universität.

ORF

Die Erweiterung dient auch der Uni Salzburg und ihrem Institut der Geoinformatik. Die bestehenden Gebäude sollen aufgestockt und dadurch 2.800 Quadratmeter gewonnen werden. Der Bau koste 6,3 Millionen Euro, sagt Josef Strobl, Leiter der Geoinformatik: „Wir arbeiten schon jetzt mit einer Reihe von Unternehmen zusammen. Unsere Disziplin ist eine Querschnitts- und Vernetzungswissenschaft.“

Lob auf gute Verkehrsanbindung

Die Uni profitiere vom Standort in Itzling ebenso wie andere Unternehmen, betont die Software-Entwicklerin Julia Enko: „Es gibt eine sehr gute Verkehrsanbindung. Man kommt vom Land und von der Stadt gut nach Itzling.“

ORF

Zusätzlich zum Ausbau in Salzburg-Itzling ist ein neuer Standort im Wissenspark Puch-Urstein geplant. Dort sollen 350 neue und flexible Jobs entstehen - für Mitarbeiter von etablierten Firmen und Start-Up-Unternehmen, sagt Werner Pfeiffenberger, Geschäftsführer des Techno-Z: „Der einzelne Mitarbeiter soll sich je nach Bedarf den Arbeitsplatz selbst aussuchen. Es gibt Lounges, Küchen und eigene Büros. Diese kann man wochen- oder monateweise mieten.“

Mit dem Projekt in Urstein will man 2020 beginnen.