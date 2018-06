Festspiele starten mit Fest für alle

Das Programm für das Fest zur Eröffnung der Festspiele steht fest. Am 20. und 21. Juli sind große Teile der Stadt Salzburg eine Bühne. An 30 Spielorten gibt es in Kostproben aus den Festspielprogrammen. Erstmals kann man die Zählkarten via Web bestellen.

Die ganze Stadt ist Bühne: Gemäß dem Motto von Festspielgründer Max Reinhardt geben die Salzburger Festspiele auch heuer mit einem großen, kostenlosen Fest einen Vorgeschmack auf den Sommer. „Wir haben 74 Programmpunkte an 30 Spielorten und geben 10.000 Zählkarten aus“, sagte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler am Donnerstag bei der Präsentation des Festes.

Rabl-Stadler bestreitet eigenen Programmpunkt

Besonders erfreulich sei, dass das Jedermann-Ensemble, „das ohnehin ziemlich drankommt“, wieder mit so vielen Programmpunkten zum Fest beitrage, meinte Rabl-Stadler. Erstmals werde auch die Präsidentin einen „kleinen, aber erlesenen Programmpunkt“ bestreiten, sagte Renate Stelzl, die Organisatorin des Festes zur Festspieleröffnung.

Rabl-Stadler wird das eben erschienene Buch „Das Große Festspielhaus - Clemens Holzmeisters Gesamtkunstwerk“ vorstellen. Anschließend können Besucher bei Führungen durch das Haus die im Werk beschriebenen Kunstwerke selbst entdecken.

APA / Barbara Gindl

Buhlschaft im Republic, Moretti im Haus für Mozart

Buhlschaft Stefanie Reinsperger wird im Republic aus Eric-Emmanuel Schmidts Erzählung „Oskar und die Dame in Rosa“ lesen. Jedermann Tobias Moretti bereitet mit einem handverlesenen Ensemble im Haus für Mozart „A Fiddler’s Tale“ von Wynton Marsalis vor - eine Annäherung an die vor 100 Jahren entstandene „Geschichte vom Soldaten“ von Igor Strawinsky.

Tod Peter Lohmeyer wird beim Fest mit einer Lesung vertreten sein. Johannes Silberschneider, sonst als Glaube im Jedermann zu sehen, wird bei einem Konzert mit dem Quintett ZINQ seine musikalischen Seiten zeigen.

Kinderchor als musikalisches Highlight

Der Auftritt des Salzburger Festspiele und Theater Kinderchors, der heuer sein zehnjähriges Bestehen feiert, gehört zu den musikalischen Höhepunkten des Festes. Der Chor gibt ein Konzert in der Universitätsaula. Ein Kammerkonzert der Internationalen Sommerakademie Mozarteum, ein Auftritt von Café Drechsler, das Ensemble Klavier Korea oder das Lungauer Blasorchester LuNo Winds zeigen die Vielfalt der musikalischen Darbietungen.

Auch die Volkskultur ist wieder stark vertreten, Höhepunkt ist der Fackeltanz auf dem Residenzplatz. Und auch die beliebte Autogrammstunde mit Festspielkünstlern ist wieder fix eingeplant.

Land Salzburg, Kulturabteilung

Zählkarten um fünf Euro über App

Die kostenlosen Zählkarten für das Fest sind ab 7. Juli an der Tageskasse der Salzburger Festspiele erhältlich. Erstmals gibt es auch die Möglichkeit, online über eine App Zählkarten zu bekommen. Dafür verlangen die Festspiele eine Servicegebühr von fünf Euro pro Karte.

Die „Gretchen App“ soll für mehr Fairness bei der Verteilung der Eintrittskarten sorgen. Bisher waren die Stadt Salzburger stark im Vorteil, nun sollen auch Salzburger in den Umlandgemeinden mit der APP eine Chance auf die begehrten Zählkarten haben, sagt Organisatorin Renate Stelzl.

