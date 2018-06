Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Mittwoch in Straßwalchen (Flachgau) sind die beiden Lenker schwer verletzt worden. Zu der Kollision kam es um 13.40 Uhr auf der Hüttenedter Landesstraße in Irrsdorf.

Aus bislang unbekannter Ursache waren die Fahrzeuge auf der Landesstraße frontal ineinander gekracht, teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Eine 43 Jahre alte Lenkerin musste von der Feuerwehr Straßwalchen aus ihrem Wagen geschnitten werden. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Salzburg geflogen.

Der andere Lenker, ein 25 Jahre alter Flachgauer wurde ebenfalls schwer verletzt und mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, muss jetzt durch einen Sachverständigen geklärt werden, so die Polizei.